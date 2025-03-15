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Санчо може повернутись до Манчестер Юнайтед наприкінці сезону

Володимир Максименко — 15 березня 2025, 12:31
Санчо може повернутись до Манчестер Юнайтед наприкінці сезону
ФК Челсі

Вінгер лондонського Челсі Джейдон Санчо може повернутись до Манчестер Юнайтед за підсумками сезону-2024/25.

Про це повідомляє The Athletic.

Футболіст виступає у складі "синіх" на правах оренди, а контракт містить в собі пункт про обов'язковий викуп. Втім, Челсі може сплатити певну суму "манкуніанцям" та позбавитись англійця.

Зазначається, що лондонці повинні були викупити Санчо за 20 мільйонів фунтів за підсумками кампанії.

У сезоні-2024/25 Джейдон зіграв 28 матчів у всіх турнірах, в яких забив 2 голи та віддав 6 результативних передач.

Раніше співвласник МЮ розкритикував трансферну кампанію своїх попередників.

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