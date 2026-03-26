У колишнього тренера Реала діагностували деменцію

У легенди валлійського футболу Джона Тошака діагностовано деменцію.

Про це повідомив його син в інтерв'ю Daily Mail.

Кемерон Тошак розповів, що його зірковий батько може не пам'ятати подій, які відбувались напередодні. При цього він детально здатен описати матч зі своєї кар'єри декілька десятиліть тому.

"Це жахлива хвороба. Вона проявляється у короткочасній пам'яті – я розмовляю з ним майже щодня, і, якщо ми спілкуємося після обіду, він може й не пам'ятати, про що ми розмовляли вранці. Але якщо я запитую його про часи в Ліверпулі, Реал Сосьєдаді чи Реалі, то деталі вражають. Днями він розповідав мені про матч Реала проти Мілана Арріго Саккі та про те, як саме він перебудував півзахист, щоб впоратися з Марко ван Бастеном. Матч нібито відбувся вчора, настільки чіткою була його пам'ять. Він, як і раніше, дає чудові поради. Як тренер, він завжди міг бачити на два-три кроки вперед, і це завжди було у мене в генах", – сказав Тошак-молодший.

Зазначимо, що Джон Тошак провів два тижні на апараті штучної вентиляції легенів у лікарні Барселони після зараження COVID-19 і пневмонії. Він є легендою Ліверпуля, у складі якого здобув десять трофеїв.

Після ігрової кар'єри розпочав тренерську, де також досягнув успіху. Зокрема, він очолював мадридський Реал, з яким ставав чемпіоном Іспанії.

На рівні збірних тренував Вельс і Північну Македонію, яку залишив у 2012 році. Його останнім місцем роботи був іранський Трактор Табриз.