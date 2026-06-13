Комо веде переговори з Реалом щодо Паса

Комо планує зберегти аргентинського півзахисника Ніко Паса на тлі новин про підписання Реалом Бернарду Сілви.

Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

Наразі італійський клуб наполегливо працює над збереженням 21-річного гравця на наступний сезон. Переговори між клубами тривають.

Нагадаємо, відповідно до умов угоди, підписаної під час переходу гравця у 2024 році за 6 мільйонів євро, іспанський гранд зберіг за собою право повернути вихованця своєї академії протягом трьох наступних літніх трансферних вікон. У квітні "вершкові" поінформували Комо про намір активувати опцію зворотного викупу прав на півзахисника.

Сума викупу 21-річного аргентинського півзахисника влітку 2026 року має скласти 9 мільйонів євро. При цьому ринкова вартість гравця за версією Transfermarkt наразі оцінюється у 65 мільйонів євро.

У минулому сезоні півзахисник продемонстрував високу результативність, ставши одним із найкращих молодих гравців Європи. У 40 матчах він відзначився 13 забитими м'ячами та 8 результативними передачами.

Раніше повідомлялося, що зірковий іспанський нападник Альваро Мората може покинути італійський Комо наприкінці поточного сезону.