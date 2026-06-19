Екскапітан Барселони покинув Комо

Досвідчений іспанський півзахисник Серхі Роберто покинув Комо на правах вільного агента.

Про це повідомляє пресслужба італійського клубу.

Контракт 23-річного ветерана діє до кінця червня поточного року та продовжений не буде. Серхі Роберто виступав за Комо з літа 2024 року – він приєднався до клубу одразу після виходу в Серію А, перейшовши на правах вільного агента із Барселони.

За два сезони в Комо Серхі Роберто сумарно провів 37 матчів у всіх турнірах, у яких відзначився одним голом і одним асистом. Наразі трансферна вартість іспанця оцінюється в 1,4 мільйона євро.

Раніше повідомлялося про те, що Комо працює над збереженням лідера команди Ніко Паса після того, як стало відомо, що Реал планує активувати опцію його зворотного викупу.