Реал викупить контракт героя матчу з Баварією
Реал скористається опцією викупу Хоселу, права на якого належать Еспаньйолу.
Про це повідомив журналіст Патрік Бергер.
"Вершкові" підготують 1-річний контракт для гравця. Сума викупу буде становити 1,5 млн євро.
Хоселу перейшов у Реал влітку минулого року. За його оренду мадридці заплатили 500 тис євро.
У поточному сезоні він забив 18 голів та віддав 3 асисти. Його дубль у матчі-відповіді проти Баварії вивів Реал у фінал Ліги чемпіонів.
Раніше повідомлялося, що український голкіпер "галактікос" Андрій Лунін більше не зіграє в цьому сезоні.