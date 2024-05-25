Реал викупить контракт героя матчу з Баварією

Реал скористається опцією викупу Хоселу, права на якого належать Еспаньйолу.

Про це повідомив журналіст Патрік Бергер.

"Вершкові" підготують 1-річний контракт для гравця. Сума викупу буде становити 1,5 млн євро.

Хоселу перейшов у Реал влітку минулого року. За його оренду мадридці заплатили 500 тис євро.

У поточному сезоні він забив 18 голів та віддав 3 асисти. Його дубль у матчі-відповіді проти Баварії вивів Реал у фінал Ліги чемпіонів.

Раніше повідомлялося, що український голкіпер "галактікос" Андрій Лунін більше не зіграє в цьому сезоні.