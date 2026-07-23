Реал виділив бюджет на трансфер Родрі

Керівництво мадридського Реала вирішило здійснити спробу підписати зіркового півзахисника Манчестер Сіті та збірної Іспанії Родрі.

Про це повідомляє L'Equipe.

За їхньою інформацією, в Реалі дійшли висновку, що команді потрібен півзахисник типу Тоні Крооса, здатний організовувати гру в центрі поля. Родрі вважається найкращим кандидатом на цю роль, його хоче бачити в тому числі й головний тренер Жозе Моурінью.

При цьому, на підписання Родрі керівництво Реала виділило доволі обмежений бюджет – лише 60 мільйонів євро. Водночас, на руках у 30-річного хавбека залишається пропозиція Манчестер Сіті щодо нового контракту, і англійський клуб все ще сподівається укласти з іспанцем нову угоду.

Чинний контракт Родрі діє до літа 2027 року. Раніше повідомлялося про те, що найкращому гравцеві чемпіонату світу 2026 року знадобиться операція на спині.