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Реал виділив бюджет на трансфер Родрі

Олег Дідух — 23 липня 2026, 15:11
Реал виділив бюджет на трансфер Родрі
Родрі
Getty Images

Керівництво мадридського Реала вирішило здійснити спробу підписати зіркового півзахисника Манчестер Сіті та збірної Іспанії Родрі.

Про це повідомляє L'Equipe.

За їхньою інформацією, в Реалі дійшли висновку, що команді потрібен півзахисник типу Тоні Крооса, здатний організовувати гру в центрі поля. Родрі вважається найкращим кандидатом на цю роль, його хоче бачити в тому числі й головний тренер Жозе Моурінью.

При цьому, на підписання Родрі керівництво Реала виділило доволі обмежений бюджет – лише 60 мільйонів євро. Водночас, на руках у 30-річного хавбека залишається пропозиція Манчестер Сіті щодо нового контракту, і англійський клуб все ще сподівається укласти з іспанцем нову угоду.

Чинний контракт Родрі діє до літа 2027 року. Раніше повідомлялося про те, що найкращому гравцеві чемпіонату світу 2026 року знадобиться операція на спині.

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