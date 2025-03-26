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Реал підготував довгостроковий контракт для Асенсіо

Олександр Булава — 26 березня 2025, 23:59
Реал підготував довгостроковий контракт для Асенсіо
Рауль Асенсіо
Getty images

Мадридський Реал планує продовжити контракт з центральним захисником Раулем Асенсіо, який закріпився в основному складі команди після ряду травм у зіркових гравців "вершкових".

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Нещодавно керівництво "галактікос" вже активувало опцію продовження чинного контракту до 2029 року та прибрало з нього пункт про відступні в розмірі 50 млн євро.

Очікується, що нова угода буде підписана влітку та буде розрахована до червня 2031 року.

У сезоні-2024/25 центрбек зіграв за мадридський колектив 29 матчів у всіх турнірах, в яких відзначився двома асистами. Портал Transfermakt оцінює його в 30 млн євро, хоча ще влітку він коштував 300 тисяч.

Напередодні повідомлялося, що президент мадридців Флорентіно Перес виплатив своїм гравцям премію за прохід Атлетико в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга Реал Мадрид Рауль Асенсіо

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