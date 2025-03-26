Реал підготував довгостроковий контракт для Асенсіо
Мадридський Реал планує продовжити контракт з центральним захисником Раулем Асенсіо, який закріпився в основному складі команди після ряду травм у зіркових гравців "вершкових".
Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
Нещодавно керівництво "галактікос" вже активувало опцію продовження чинного контракту до 2029 року та прибрало з нього пункт про відступні в розмірі 50 млн євро.
Очікується, що нова угода буде підписана влітку та буде розрахована до червня 2031 року.
У сезоні-2024/25 центрбек зіграв за мадридський колектив 29 матчів у всіх турнірах, в яких відзначився двома асистами. Портал Transfermakt оцінює його в 30 млн євро, хоча ще влітку він коштував 300 тисяч.
Напередодні повідомлялося, що президент мадридців Флорентіно Перес виплатив своїм гравцям премію за прохід Атлетико в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.