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Реал готується підписати контракт з основним центральним захисником

Станіслав Лисак — 9 лютого 2025, 14:50
Рауль Асенсіо
Рауль Асенсіо
ФК Реал Мадрид

Мадридський Реал має намір підписати новий контракт з центральним захисником Раулем Асенсіо, який закріпився в основному складі команди після ряду травм у зіркових гравців "вершкових".

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Керівництво Реала готується просунутися в переговорах з 21-річним футболістом щодо нової угоди. Перші контакти відбулися ще у грудні 2024-го.

У клубі задоволені розвитком та підходом гравця до роботи. Контракт з Асенсіо є одним з наступних пріоритетів Реала.

Чинний контракт Рауля з мадридським клубом розрахований до червня 2026 року. Портал Transfermakt оцінює його в 7,5 млн євро, хоча ще влітку він коштував 300 тисяч.

Вихованець "вершкових" провів уже 20 матчів за команду в нинішньому сезоні та відзначився однією гольовою передачею.

Раніше Реал, з Асенсіо в складі, зіграв унічию з Атлетико в мадридському дербі, яке відбулося в межах 23 туру іспанської Ла Ліги.

Реал Мадрид Рауль Асенсіо

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