Реал готується підписати контракт з основним центральним захисником

Мадридський Реал має намір підписати новий контракт з центральним захисником Раулем Асенсіо, який закріпився в основному складі команди після ряду травм у зіркових гравців "вершкових".

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Керівництво Реала готується просунутися в переговорах з 21-річним футболістом щодо нової угоди. Перші контакти відбулися ще у грудні 2024-го.

У клубі задоволені розвитком та підходом гравця до роботи. Контракт з Асенсіо є одним з наступних пріоритетів Реала.

Чинний контракт Рауля з мадридським клубом розрахований до червня 2026 року. Портал Transfermakt оцінює його в 7,5 млн євро, хоча ще влітку він коштував 300 тисяч.

🚨⚪️ Real Madrid are prepared to advance in talks for Raúl Asencio’s new contract, after initial contacts in December.



Club and staff both very happy with his approach, development, attitude.



New deal considered one of the next priorities. pic.twitter.com/GsAiyo4vva — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 9, 2025

Вихованець "вершкових" провів уже 20 матчів за команду в нинішньому сезоні та відзначився однією гольовою передачею.

Раніше Реал, з Асенсіо в складі, зіграв унічию з Атлетико в мадридському дербі, яке відбулося в межах 23 туру іспанської Ла Ліги.