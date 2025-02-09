Реал готується підписати контракт з основним центральним захисником
Мадридський Реал має намір підписати новий контракт з центральним захисником Раулем Асенсіо, який закріпився в основному складі команди після ряду травм у зіркових гравців "вершкових".
Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
Керівництво Реала готується просунутися в переговорах з 21-річним футболістом щодо нової угоди. Перші контакти відбулися ще у грудні 2024-го.
У клубі задоволені розвитком та підходом гравця до роботи. Контракт з Асенсіо є одним з наступних пріоритетів Реала.
Чинний контракт Рауля з мадридським клубом розрахований до червня 2026 року. Портал Transfermakt оцінює його в 7,5 млн євро, хоча ще влітку він коштував 300 тисяч.
Вихованець "вершкових" провів уже 20 матчів за команду в нинішньому сезоні та відзначився однією гольовою передачею.
Раніше Реал, з Асенсіо в складі, зіграв унічию з Атлетико в мадридському дербі, яке відбулося в межах 23 туру іспанської Ла Ліги.