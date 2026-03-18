Українець Волошин допоміг Реалу вийти до півфіналу Юнацької ліги УЄФА

Сергій Шаховець — 18 березня 2026, 20:15
Ілля Волошин
instagram.com/illia33_v/

Мадридський Реал U-19 разом з українським голкіпером Іллею Волошиним переміг Спортинг та вийшов до півфіналу Юнацької ліги УЄФА сезону-2025/26.

Поєдинок завершився з рахунком 2:1 на користь "вершкових".

Волошин вийшов у стартовому складі мадридців. Наприкінці першого тайму 19-річному голкіперу довелося діставати м'яч з воріт після удару Гонсалвеша.

У другій половині зустрічі Реал завдяки голам Ортеги та Мартіна переломив гру та вирвав перемогу.

Юнацька ліга УЄФА-2025/26
1/4 фіналу, 18 березня

Реал U-19 — Спортинг U-19 2:1 (0:1)

Голи: 0:1 – 43 Гонсалвеш, 1:1 – 51 Ортега, 2:1 – 63 Мартін

Статистичний портал SofaScore виставив Волошину оцінку 6,5 бала.

У півфіналі Реал зіграє з французьким ПСЖ. В іншому півфінальному поєдинку зустрінуться Інтер та Бенфіка.

Раніше повідомлялося, що основна команда мадридського Реала вибила з Ліги чемпіонів Манчестер Сіті та вийшла до 1/4 фіналу. У матчі-відповіді на поле вийшов українець Андрій Лунін, який зумів зберегти ворота "сухими".

