Реал Сосьєдад став володарем Кубку Іспанії

Реал Сосьєдад переміг у фіналі Кубку Іспанії мадридський Атлетико.

Рахунок у матчі на нейтральному полі "Естадіо де Ла Картуха" вже на першій хвилині відкрив Барренечеа. На 18-й хвилині Лукман відновив паритет, але ще до закінчення першого тайму Оярсабаль реалізував пенальті, який здавався вирішальним.

Проте вже на останніх 10 хвилинах основного часу Хуліан Альварес зрівняв рахунок. Далі почалися справжні гойдалки. На 87-й хвилині міг забити м'яч у ворота басків Боена, але він промахнувся та влучив у трибуни.

Свій шанс мав і Серлот, який не зміг у повітрі переправити м'яч у сітку. Кардозо у компенсований час вийшов віч-на-віч з Марреро, але йому не вдалося переграти 24-річного голкіпера. На табло 2:2 після двох таймів, гра перейшла в екстратайми.

На 95-й хвилині першого овертайму баски влаштували "пожежу" у штрафному майданчику мадридців, здійснивши чотири удари по воротах Муссо, проте "матрацники" змогли захистити рахунок. А вже через 2 хвилини аргентинський воротар відбив м'яч у бік суперника у своєму штрафному майданчику, але наступним сейвом врятував команду.

Але вже на 105-й хвилині Атлетико дав відповідь. Альварес з-за меж штрафного майданчику ефектно пробив по воротах суперника, але влучив у хрестовину воріт. Попри намагання гравців забити гол, в овертаймах команди не змогли визначити сильнішого, тому розпочалася серія 11-метрових.

Перший пенальті Александер Серлот не зміг реалізувати, Марреро вгадав напрямок м'яча, а Солер влучним пробив. А вже на другому пенальті для "матрацників" Марреро знову здійснив сейв та відбив удар 26-річного аргентинця.

Подарував надію мадридцям Оскарсоон, який не зміг реалізувати свій шанс. Далі Гонсалес, Сучич, Альмада, Муньйос, Баена змогли влучити по воротах суперника. Доля фіналу вирішив 22-річний Пабло Марін, який здобув четвертий Кубок Іспанії для Реала.

Кубок Іспанії

Фінал, 18 квітня

Атлетико – Реал Сосьєдад 2:2 (1:2, 2:2, екстратайми –)

Голи: 0:1 – 1 Барренечеа, 1:1 – 18 Лукман, 1:2 – 45+1 Оярсабаль (пенальті), 2:2 – 83 Альварес

Зауважимо, мадридський Атлетико є 10-разовим володарем Кубку Іспанії. У останнє вони здобували цей титул ще в сезоні 12/13. Водночас Реал Сосьєдад здобував цей трофей тричі (19/20, 86/87, 1908/09). Цікаво, що єдина серія, яка відбувалася між цими командами відбулася саме у фіналі Кубку Іспанії 86/87

Нагадаємо, що в півфіналах команда Дієго Сімеоне у видовищній боротьбі вибила Барселону, а Реал здолав Атлетик.