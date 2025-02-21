5 голів від клубу Ла Ліги: огляд матчу Реал Сосьєдад – Мідтьюлланн

У четвер, 20 лютого, відбувся другий матч нокаут-раунду плейоф Ліги Європи-2024 між Реалом Сосьєдад та Мідтьюлланном.

Гра завершилася з рахунком 5:2 на користь господарів, які закріпили свій успіх, здобутий під час першої зустрічі.

Огляд матчу:

Реал Сосьєдад – Мідтьюлланд 5:2 (3:2)(перший матч 2:1)

Голи: 1:0 – 5 Мендес, 2:0 – 18 Сучич, 2:1 – 24 Букса, 3:2 – 45+2 Сучич, 4:2 – 73 Оярсабаль, 5:2 – 90 Оскарссон

Протягом першого тайму команди забили на двох п'ять голів. Гості, можливо, вірили, що зможуть перевернути хід гри і здобути потрібний для себе результат, проте після точного удару Оярсабаля інтрига зникла остаточно.

Ближче до кінця зустрічі Оскарссон довів рахунок до розгромного.

Жеребкування 1/8 фіналу відбудеться у п'ятницю, 21 лютого, о 14:00 за київським часом. Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн церемонії.

Матчі 1/8 заплановані на 6 та 13 березня, чвертьфінали на 10 та 17 квітня, півфінали 1 та 8 травня, а фінал має відбутися 21 травня у Більбао.

Раніше стали відомі всі учасники 1/8 фіналу Ліги чемпіонів та Ліги конференцій.