Одноклубник Забарного може приєднатися до Луніна у Реалі

Центрбек Борнмута Дін Хюйсен опинився у шорт-листі мадридського Реала як потенційний трансфер майбутнього літа.

Про це повідомляє іспанське видання AS.

Головною ціллю "бланкос", які планують перебудувати свій захист, був Вільям Саліба з Арсенала. Проте у Мадриді вважають, що його перехід буде неможливо оформити через суму, яку за нього запросять "каноніри".

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І саме 19-річний одноклубник Іллі Забарного, за інформацією джерела, замінив Саліба у цій ролі.

Окрім Хюйсена, Реал також цікавиться 18-річним вихованцем Палмейраса Вітором Рейсом. Також зазначається, що центрбек Аль-Насра Емерік Лапорт був виключений зі списку інтересів через вік (30 років) і трансферну ціну.

У нинішньому сезоні Дін Хюйсен зіграв у 13 матчах Борнмута, в яких він записав на свій рахунок два голи та три попередження.

Іспанський захисник приєднався до "вишень" минулого літа, перейшовши з Ювентуса за 15,2 мільйона євро. Transfermarkt оцінює футболіста у 18 мільйонів.

Раніше з'явилася інформація, що сам Ілля Забарний нібито погодився на перехід у ПСЖ.