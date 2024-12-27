Реал націлився на капітана Фламенго
Жерсон
Мадридський Реал збирається посилити центр поля капітаном Фламенго Жерсоном.
Про це пише Bolavip.
Конкуренцію "бланкос" у боротьбі за 27-річного опорного хавбека складе англійський Ліверпуль.
Мерсисайдці готові заплатити за нього 25 млн євро. Реал ще не сформував свою пропозицію.
Жерсон має досвід гри в Європі. Він грав за Рому, Фіорентину та Марсель. Фламенго придбав півзахисника в січні 2023 року за 15 млн євро.
За збірну Бразилії футболіст дебютував ще осінню 2021 року. Загалом забив 1 гол за 11 поєдинків.
Нагадаємо, раніше була інформація, що Реал навіть безкоштовно не хоче підписувати захисника Ліверпуля.