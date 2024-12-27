Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Реал націлився на капітана Фламенго

Руслан Травкін — 27 грудня 2024, 12:10
Реал націлився на капітана Фламенго
Жерсон
Instagram

Мадридський Реал збирається посилити центр поля капітаном Фламенго Жерсоном.

Про це пише Bolavip.

Конкуренцію "бланкос" у боротьбі за 27-річного опорного хавбека складе англійський Ліверпуль.

Мерсисайдці готові заплатити за нього 25 млн євро. Реал ще не сформував свою пропозицію.

Жерсон має досвід гри в Європі. Він грав за Рому, Фіорентину та Марсель. Фламенго придбав півзахисника в січні 2023 року за 15 млн євро.

За збірну Бразилії футболіст дебютував ще осінню 2021 року. Загалом забив 1 гол за 11 поєдинків.

Нагадаємо, раніше була інформація, що Реал навіть безкоштовно не хоче підписувати захисника Ліверпуля.

Ліверпуль Реал Мадрид Футбольні трансфери Фламенго

Реал Мадрид

Фейл дня: Ла Ліга "порадувала" Вінісіуса фейковим фото із пригніченими гравцями Барселони
Реал на виїзді обіграв найгіршу команду Євроліги, Мілан в 1 очко програв Олімпіакосу
Реал може поповнити склад зірковим хавбеком Баварії
Реал навіть безкоштовно не збирається підписувати зіркового захисника Ліверпуля
Одноклубник Луніна не захотів переходити в ПСЖ

Останні новини