Атлетико – Арсенал. Де та коли дивитися перший матч 1/2 фіналу Ліги чемпіонів

У середу, 29 квітня, на стадіоні "Метрополітано" у Мадриді відбудеться перший матч 1/2 фіналу Ліги чемпіонів, у якому іспанський Атлетико прийматиме англійський Арсенал.

Відеотрансляцію матчу можна подивитися на телеканалі "MEGOGO Футбол 1" OTT-платформи MEGOGO. Початок о 22:00 за київським часом.

Зауважимо, що на думку ліцензованого букмекера betking, більше шансів на перемогу має Арсенал, ймовірність звитяги якого оцінюється коефіцієнтом 2,33. На успіх Атлетико можна поставити з коефіцієнтом 3,20, на нічию – 3,33.

Матч-відповідь відбудеться у Лондоні 5 травня та розпочнеться о 22:00 за київським часом. В іншому півфіналі фіналіста визначать французький ПСЖ та німецька Баварія. Перший поєдинок завершився перемогою підопічних Луїса Енріке з рахунком 5:4.

