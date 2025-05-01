Реал підпише короткострокові контракти з двома ветеранами клубу

Реал на 2 тижні продовжить контракти із півзахисником Лукою Модричем та захисником Лукасом Васкесом.

Про це повідомляє AS.

За інформацією джерела, ціль такого рішення – забезпечити участь обох гравців на клубному чемпіонаті світу, який триватиме з 15 червня по 13 липня. Раніше ФІФА дозволила укладати короткострокові контракти для тих, хто опинився у схожій ситуації.

Після турніру в клубі приймуть рішення, чи треба продовжувати з ним співпрацю на наступний сезон. Чинні угоди Модрича та Васкера завершуються 30 червня.

У поточному сезоні Модрич забив 4 голи та віддав 7 асистів за 51 зіграний матч, водночас на рахунку Васкеса 2 м'ячі та 6 результативних передач за 46 поєдинків на клубному рівні.

Раніше повідомлялося, що голкіпер Реала та збірної України Андрій Лунін вже влітку може змінити клубну прописку.