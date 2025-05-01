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Реал підпише короткострокові контракти з двома ветеранами клубу

Олексій Мурзак — 1 травня 2025, 20:26
Реал підпише короткострокові контракти з двома ветеранами клубу
Лука Модрич
Getty Images

Реал на 2 тижні продовжить контракти із півзахисником Лукою Модричем та захисником Лукасом Васкесом.

Про це повідомляє AS.

За інформацією джерела, ціль такого рішення – забезпечити участь обох гравців на клубному чемпіонаті світу, який триватиме з 15 червня по 13 липня. Раніше ФІФА дозволила укладати короткострокові контракти для тих, хто опинився у схожій ситуації.

Після турніру в клубі приймуть рішення, чи треба продовжувати з ним співпрацю на наступний сезон. Чинні угоди Модрича та Васкера завершуються 30 червня.

У поточному сезоні Модрич забив 4 голи та віддав 7 асистів за 51 зіграний матч, водночас на рахунку Васкеса 2 м'ячі та 6 результативних передач за 46 поєдинків на клубному рівні.

Раніше повідомлялося, що голкіпер Реала та збірної України Андрій Лунін вже влітку може змінити клубну прописку.

Клубний чемпіонат світу Реал Мадрид Лука Модрич Лукас Васкес

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