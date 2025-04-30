Агент Луніна попередив Реал про те, що український голкіпер розглядає зміну клубу
Голкіпер Реала та збірної України Андрій Лунін вже влітку може змінити клубну прописку.
Про це повідомляє Marca.
За інформацією джерела, агент українського воротаря Жорже Мендеш провів з керівництвом "вершкових" термінову зустріч, на якій повідомив, що його клієнт розглядає зміну клубної прописки, адже ним цікавиться низка інших команд.
Це повідомлення викликало тривогу в стані мадридців, тож Реал у терміновому порядку розпочав перемовини щодо переходу Хоана Гарсії з Еспаньйола.
У поточному сезоні Лунін провів 12 матчів за Реал у всіх турнірах, у яких пропустив 19 голів і 4 рази відстояв на нуль. Його контракт діє до літа 2030 року, трансферна вартість оцінюється у 20 мільйонів євро.
Раніше стало відомо, що гравцем цікавиться турецький Галатасарай.