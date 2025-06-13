Реал Мадрид оголосив про підписання юного аргентинського таланта

Гравець Рівер Плейта Франко Мастантуоно продовжить свою кар'єру у складі мадридського Реала.

Про це іспанський клуб повідомив на своєму сайті.

"Вершкові" заявили, що Мастантуоно приєднається до команди Хабі Алонсо 14 серпня цього року, коли йому виповниться 18 років.

Сторони підписали контракт, який розрахований до літа 2031 року. "Бланкос" погодилися виплатити клаусулу в розмірі 45 мільйонів євро. Ця сума буде розбита на кілька платежів. Футболіст відмовився від інших опцій заради переходу в Реал.

Франко Мастантуоно – вихованець Рівер Плейта. Він був частиною першох команди у сезоні-2024/25. У лютому 2024 року Франко став наймолодшим автором голу в історії аргентинського клубу, вигравши з ним національний Суперкубок.

6 червня Мастантуоно дебютував за збірну Аргентини у матчі відбору на ЧС-2026 проти Чилі (1:0). Він став наймолодшим дебютантом в історії Аргентини, який зіграв в офіційній зустрічі.

Раніше стало відомо, чи збирається один з форвардів Реала залишити іспанський клуб.