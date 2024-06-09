Тепер точно "ґалактікос": Реал домовився про трансфер найкращого гравця Бундесліги

Реал домовився про підписання атакувального півзахисника Баєра Флоріана Вірца.

Про це повідомляє Marca.

За інформацією джерела, перехід відбудеться влітку 2025 року. "Фармацевти" отримають за Флоріана 150 мільйонів євро.

Нагадаємо, за підсумками сезону-2023/24 Вірца визнали найкращим гравцем Бундесліги. 21-річний хавбек відіграв велику роль в історичних успіхах Баєра — на його рахунку 18 голів та 19 асистів у 49 матчах.

Вочевидь, найближчим часом у "королівському клубі" може виникнути надлишок атакувальних гравців. Втім, один із них може залишити клуб у найближчому майбутньому, адже на нього націлився Манчестер Сіті.