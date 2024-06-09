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Манчестер Сіті планує купити лідера Реала

Микола Дендак — 9 червня, 10:59
Манчестер Сіті планує купити лідера Реала

Один з лідерів мадридського Реала бразилець Родріго може перейти в Манчестер Сіті.

Про це повідомляє TEAMtalk.

Зазначається, що англійський гранд уважно стежить за ситуацією в королівському клубі. Єдиною проблемою для цього трансферу є позиція керівництва "вершкових". Вони не планують продавати важливого для себе футболіста.

У сезоні-2023/24 Родріго зіграв 51 матч, забив 17 м'ячів та віддав 9 результативних передач.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що "містяни" планують купити бразильського півзахисника Бруно Гімараеса з Ньюкасла за 117 мільйонів євро.

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