Реал зробив покращену пропозицію Вінісіусу

Мадридський Реал зробив бразильському вінгера Вінісіусу Жуніору покращену пропозицію щодо нового контракту.

Про це повідомляє The Athletic.

За їхньою інформацією, у середу, 5 серпня у Мадриді відбулися переговори з оточенням Вінісіуса Жуніора, на яких Реал представляли гендиректор Хосе Анхель Санчес і головний скаут Юні Калафат.

На них керівництво Реала представило оточенню бразильця нову, покращену пропозицію контракту, яка наближена до тих вимог, які висував гравець, себто річна зарплата в 30 мільйонів євро із урахуванням бонусів. Відповідь Вінісіуса на цю пропозицію наразі не відома.

Нагадаємо, наприкінці липня Реал уже робив пропозицію вінгеру, при цьому запевнив, що вона є остаточною та покращених умов не буде запропоновано. Контракт Вінісіуса з мадридським клубом діє до літа 2027 року.

Переговори між Реалом і Вінісіусом відбуваються на фоні активного інтересу з боку Арсенала, який готовий підписати гравця в разі, якщо угода щодо нового контракту не буде досягнута.