Фіорентина лідирує у боротьбі за провального вінгера Реала

Правий вінгер Франко Мастантуоно близький до продовження кар'єри в італійській Фіорентині.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

"Фіалки" прагнуть орендувати 18-річного хавбека у мадридського Реала. Тим паче, що новий головний тренер "вершкових" Жозе Моурінью не бачить у своїй команді аргентинця.

За інформацією авторитетного інсайдера, Мастантуоно стане наступним гравцем, який покине іспанський гранд.

Аргентинець не проти такого повороту у своїй кар'єрі, але успішність цієї угоди залежить від покриття зарплати. Наразі Фіорентина лідирує у боротьбі за молодого футболіста, а перемовини перебувають на просунутій стадії.

Чинний контракт Франко з "Королівським клубом" розрахований до кінця червня 2031 року, а портал Transfermarkt оцінює його вартість у 40 мільйонів євро.

Нагадаємо, що аргентинський вінгер виступає за "вершкових" із літа 2025-го, але не зміг стати важливим гравцем основи. У футболці іспанського клубу провів 35 ігор, у яких відзначився 3 голами та 1 асистом.

Раніше Фіорентина оголосила про трансфер центрального захисника Реала Віктора Вальдепеньяса.