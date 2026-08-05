Сума трансферу зірки Лейпцига у Реал може скласти 140 млн євро

Мадридський Реал продовжує працювати над потенційним трансфером правого вінгера німецького Лейпцига Яна Діоманде, який може бути оформленим вже цього тижня.

Про це повідомляє Sky Sport Germany.

Клубам залишилося владнати лише фінальні формальності.

За інформацією джерела, сума гарантованої виплати складе 125 мільйонів євро, а ще 15 мільйонів євро передбачено у вигляді бонусів. З них 10 мільйонів названі легкодосяжними, тоді як решта 5 мільйонів залежать від складних умов.

Фінансову вигоду від трансферу отримає й колишній клуб івуарійця — Леганес. Іспанцям належить близько 5% від чистого прибутку Лейпцига за перепродаж гравця. Враховуючи, що німці придбали Діоманде минулого літа за 20 мільйонів євро, Леганес додатково заробить орієнтовно 5 мільйонів євро.

Раніше Лейпциг вже відхилив 100-мільйонну пропозицію Реала. Також перспективним футболістом цікавилися Ліверпуль, ПСЖ і Манчестер Сіті.

Нагадаємо, що чинний контракт захисник аіз німецьким клубом розрахований до 30 червня 2030-го, а портал Transfermarkt оцінює вартість Яна у 90 мільйонів євро.

Від моменту переходу у футболці німецького клубу вже провів 36 ігор, у яких забив 13 голів і віддав 10 асистів.