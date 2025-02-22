Реал програв апеляцію щодо вилучення Беллінгема

Мадридський Реал програв апеляцію щодо вилучення Джуда Беллінгема в поєдинку Ла Ліги проти Осасуни.

Про це повідомляє Marca.

У поєдинку 24 туру Ла Ліги англієць отримав червону картку за образи рефері, хоча сам Джуд та представники Реала запевняли, що Хосе Луїс Монтеро просто невірно зрозумів футболіста.

Втім, RFEF (федерація футболу Іспанії) залишила в дії двоматчеву дискваліфікацію Беллінгема.

Таким чином, хавбек не зможе допомогти "вершковим" у поєдинках з Бетісом та Жироною.

Цікаво, що згодом арбітр був відсторонений від обслуговування матчів. Проте це відбулося з причини, яка не пов'язана із ситуацією з вилученням Беллінгема.

Раніше повідомлялось, що футболіст пропустить перший матч плейоф Ліги чемпіонів через перебір жовтих карток.