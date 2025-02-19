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Беллінгем пропустить наступний матч Ліги чемпіонів

Володимир Максименко — 19 лютого 2025, 22:51
Беллінгем пропустить наступний матч Ліги чемпіонів
Джуд Беллінгем
Getty Images

Лідер мадридського Реала Джуд Беллінгем не зіграє у своєму наступному матчі Ліги чемпіонів через перебір карток.

Футболіст жорстко зіграв в центрі поля проти Філа Фодена, отримавши жовту картку наприкінці першого тайму.

У випадку перемоги за підсумками двоматчевого протистояння над Манчестер Сіті, "вершкові" в 1/8 фіналу зустрінуться із Баєром або мадридським Атлетико. Жеребкування наступного етапу відбудеться 21 лютого, яку в режимі онлайн проведе сайт "Чемпіон".

Зазначимо, що за підсумками першого тайму рахунок 2:0 на користь Реала – дублем відзначився Кіліан Мбаппе.

Раніше повідомлялось, що у цьому матчі отримав травму лідер оборони "містян".

Реал Мадрид Джуд Беллінгем Ліга чемпіонів-2024/25

Джуд Беллінгем

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