Беллінгем пропустить наступний матч Ліги чемпіонів

Лідер мадридського Реала Джуд Беллінгем не зіграє у своєму наступному матчі Ліги чемпіонів через перебір карток.

Футболіст жорстко зіграв в центрі поля проти Філа Фодена, отримавши жовту картку наприкінці першого тайму.

У випадку перемоги за підсумками двоматчевого протистояння над Манчестер Сіті, "вершкові" в 1/8 фіналу зустрінуться із Баєром або мадридським Атлетико. Жеребкування наступного етапу відбудеться 21 лютого, яку в режимі онлайн проведе сайт "Чемпіон".

Зазначимо, що за підсумками першого тайму рахунок 2:0 на користь Реала – дублем відзначився Кіліан Мбаппе.

Раніше повідомлялось, що у цьому матчі отримав травму лідер оборони "містян".