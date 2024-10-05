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Реал завершує угоду щодо продовження контракту з ветераном клубу

Олександр Булава — 5 жовтня, 15:21
Реал завершує угоду щодо продовження контракту з ветераном клубу
Дані Карвахаль
Instagram

Правий захисник Реала Дані Карвахаль невдовзі поставить підпис під новим контрактом з мадридським клубом.

Про це повідомив журналіст Relevo Маттео Моретто.

Наразі сторони знаходяться на стадії завершення продовження угоди, яка чинна до 30 червня 2025 року. Деталі не відомі.

Відзначається, що Карвахаль є важливим гравцем у роздягальні команди та прикладом для наслідування для молодих гравців.

Даніель є вихованцем "вершкових". Майже всю кар'єру 32-річний фулбек провів у рідному клубі — лише один сезон відіграв у оренді за Баєр (2012/13). За цей час він виграв 26 клубних турнірів.

Нагадаємо, нещодавно іспанець заявив, що не хоче грати в Європі більше ніде, окрім Реала.

Карвахаль Реал Мадрид

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