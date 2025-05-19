На прохання Алонсо: Модрич ще на один рік може залишитися в Реалі

Півзахисник Реала Лука Модрич ще мінімум на один рік може залишитися в клубі.

Про це повідомляє Marca.

Рішення пролонгувати контракт із хорватським ветераном вирішив майбутній тренер "вершкових" Хабі Алонсо. За інформаціє видання, іспанець вже звернувся до керівництва клубу з проханням продовжити контракт із 39-річним володарем Золотого м'яча.

У поточному сезоні Модрич забив 4 голи та віддав 9 асистів в 55 матчах на клубному рівні.

Раніше повідомлялося, що Реал точно підпише короткострокові контракти з Модричем та Васкесом, аби вони змогли взяти участь на клубному чемпіонаті світу.