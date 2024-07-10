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Начо: Наймолодший гравець нашої команди зіграв вирішальну роль

Игорь Чернявский — 10 липня, 04:10
Начо: Наймолодший гравець нашої команди зіграв вирішальну роль

Захисник збірної Іспанії Начо виділив 16-річного Ламіна Ямала як ключового гравця півфінальному матчу проти Франції.

Слова досвідченого іспанського захисника наводить офіційний сайт УЄФА.

"Ми знали, що у Франції є геніальні гравці, але також ми знали, що ми не гірші за них. Коли ми програвали, наймолодший гравець зіграв вирішальну роль і забив фантастичний гол. Якщо ми говоримо про геніїв, то, можливо, Іспанія також має генія. Як для 16-річного хлопця, гол Ламіна був неймовірним!

Ми щасливі, але це контрольована радість. Ми досягли лише половини від того, заради чого ми сюди приїхали ми ще нічого не виграли. Ми заморилися. Настав час відпочити, відсвяткувати, а потім ми побачимося у Берліні", — сказав Начо.

Феноменальний дальній удар зробив Ямала наймолодшим автором голу на чемпіонатах світу та Європи.

У фіналі збірна Іспанії зіграє проти переможця пари Англія — Нідерланди. Вирішальний матч відбудеться у неділю, 14 липня.

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