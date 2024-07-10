Начо: Наймолодший гравець нашої команди зіграв вирішальну роль

Захисник збірної Іспанії Начо виділив 16-річного Ламіна Ямала як ключового гравця півфінальному матчу проти Франції.

Слова досвідченого іспанського захисника наводить офіційний сайт УЄФА.

"Ми знали, що у Франції є геніальні гравці, але також ми знали, що ми не гірші за них. Коли ми програвали, наймолодший гравець зіграв вирішальну роль і забив фантастичний гол. Якщо ми говоримо про геніїв, то, можливо, Іспанія також має генія. Як для 16-річного хлопця, гол Ламіна був неймовірним!

Ми щасливі, але це контрольована радість. Ми досягли лише половини від того, заради чого ми сюди приїхали — ми ще нічого не виграли. Ми заморилися. Настав час відпочити, відсвяткувати, а потім ми побачимося у Берліні", — сказав Начо.