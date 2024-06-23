Зірка всупереч долі. Капітан Реала міг зав'язати з футболом у дитинстві через важку хворобу

Мадридський Реал знову може втратити значущого футболіста. Хосе Ігнасіо Фернандес Іглесіас, більше відомий широкій публіці як Начо, може повторити шлях колишнього одноклубника.

Данило Моісеєнков розказує про непомітного героя нашого часу, а Чемпіон знайомить читача з історією, вартою уваги.

Схоже, на "Сантьяго Бернабеу" не врахували помилок попередніх років, коли клуб залишали нібито вікові лідери команди, роль яких у колективі, як виявилося, недооцінили.

Одним із 11-ти футболістів стартового складу збірної Іспанії в грі з Хорватією на чемпіонаті Європи з футболу-2024 був і Начо. Ні, захисник мадридського Реала не забивав і не асистував партнерам. І взагалі його роль на полі зазвичай є непомітною для більшості вболівальників. Але від того — не менш значна. З Італією він уже не грав. Можливо, саме тому, що відволікався на переговори з саудитами.

Начо — з тих гравців, про яких не пишуть щодня таблоїди, він не потрапляє у скандали, не демонструє видатної техніки на полі та не перевершує рекорди результативності. Однак Фернандес є, без сумніву, унікальним футболістом. Бо досяг у футболі вершин, пішовши проти обставин та показників власного здоров'я. А тому є одним з найбільш титулованих і водночас дарма недооцінених футболістів "фурії рохи".

Начо — стриманий та завжди надійний капітан новоспеченого переможця Ліги чемпіонів. У нього четверо дітей, одна жінка з 14 років, він живе там, де народився. І з дитинства хворіє на діабет.

Минулого літа Карім Бензема у статусі другого бомбардира та першого асистента в історії "бланкос" залишив клуб, і капітанська пов'язка перейшла до Начо. Футболісту, який характеризується розсудливістю і надзвичайною відданістю своїй сім'ї, своєму походженню і Реалу.

У цьому мадридському клубі завжди поважали ієрархію й старшинство, тому минулого року новий статус отримав саме Начо. Він в першій команді з 2011 року, а в самому клубі взагалі вже 23 роки — лише перші 11 років свого життя він провів не в системі Мадрида, хоча більшу частину навіть цього часу він однаково тримав Реал у своєму серці.

Начо пройшов шлях від Агрупасьон Депортіва Комплутенсе Алькала до Алевіна Б, пройшов усі юнацькі команди Реала, доки не опинився в Кастильї (друга команда клубу – прим.ред.), з якою він у сезоні-2011/12, коли вже викликався й до основного складу, проїхався катком по Терсері та вийшов до Сегунди - максимального дивізіону для філіалів.

У першій команді він дебютував під керівництвом Жозе "The Special One" Моурінью — в гостьовому матчі проти Валенсії, коли Реал переміг з рахунком 6:3.

Цікаво, що роки його становлення в мадридському гранді майже завжди проходили разом з рідним братом Алексом Фернандесом, який на два роки молодше за Начо, та завжди був однією з його найбільших опор як на полі, так і за його межами.

"Не знаю, чи достатньо подякував я своїм батькам за всі ті зусилля, які вони доклали в ті роки зі мною та моїм молодшим братом", – сказав він у 2018 році в інтерв'ю El Mundo. "Моя мати привозила нас на тренування протягом кожного тижня. Зрештою, це впливало на життя всієї родини".

Хоча обидва прийшли в першу команду Мадрида практично одночасно, Алекс, який грає на позиції півзахисника, залишив столицю, щоб спробувати щастя в інших командах, таких як Еспаньйол, Ельче та англійський Редінг, перш ніж опинитися в Кадісі у 2017 році, де той виступає й досі. Після підвищення до Примери в 2020-му він неодноразово грав проти старшого брата. Втім, у розіграші-2023/24 Кадіс повернувся до Сегунди.

Начо, звісно, побудував набагато успішнішу карʼєру, ніж його брат. Фернандес-старший разом із Лукою Модричем вже став найбільш титулованим гравцем в історії Реала, і навіть встиг виграти Лігу націй-2023 зі збірною Іспанії.

Багато років він залишався в тіні, хоча завжди був важливою частиною успіхів, грав не останню роль у великих ремонтадах Реалу в Лізі чемпіонів, і завжди приходив на допомогу, коли цього потребувала команда. Це він продовжує робити і зараз — в сезоні-2023/24 у "бланкос" порвали хрести три футболісти старту, серед яких два центральні захисники. І хто їх замінив на головному відрізку сезону? Звісно ж, Начо.

Він, Карвахаль, Модрич і Кроос першого червня здобули свій 6-й кубок Ліги чемпіонів у карʼєрі, зрівнявшись з великим Пако Хенто, який був частиною легендарної команди Реалу 50-60-х років минулого століття. Далі серед гравців — нікого. Більше ЛЧ з людей мають лише Карло Анчелотті (сукупно, як гравець і тренер) та Флорентіно Перес — по 7. А серед клубів тільки Мілан (7) та, власне, сам Реал (15).

Хоча не тільки футбол займає велику частину життя Начо. Він — узагалі відомий любитель будь-якого спорту, аби була активність!

Зі спортивних причин брати Фернандеси вже більше десяти років живуть у різних містах, але Начо та Алекс все одно збираються разом, коли можуть, часто на велосипедних марафонах — пристрасть, яку поділяють обидва брати. Старший неодноразово зізнавався, що не може перестати думати про спорт, навіть якщо на полі немає м'яча, й на кону стоїть його зарплата.

"Правда в тому, що поза полем всі мої захоплення пов'язані зі спортом. Я дуже люблю бігати, їздити на велосипеді і, коротше кажучи, все, що пов'язано з фізичної активністю", – сказав він в інтерв'ю ABC у 2020 році.

Начо навіть вивчав фізичну активність та спортивні науки в Університеті Camilo Jose Sela і є фанатиком щодо бажання максимально дбати про своє харчування та фізичну підготовку (одна з причин, чому за свою довгу кар'єру він зазнав дуже мало травм). Це не є чимось незвичайним для елітного спортсмена, але в його випадку це абсолютна необхідність, враховуючи його діабет.

Цей діагноз Начо поставили ще тоді, коли йому було лише 12 років і він щойно приєднався до мадридського Реалу. Причому мати вирішила відвести його до лікаря безпосередньо перед одним із турнірів, тому що помітила, що він п'є багато води і постійно ходить до туалету.

"Мені довелося пролежати в лікарні кілька днів, і найгірше те, що я пропустив турнір", – розповів Начо в інтерв'ю El Mundo про той день, коли він дізнався, що у нього діабет першого типу. "Лікар, який мене лікував, сказав, що я більше ніколи не зможу грати у футбол".

Сім'я, однак, звернулася до інших лікарів, які не тільки запевнили їх, що Начо не доведеться кидати футбол, але й що спорт дуже корисний при його хворобі. Однак його життя повністю змінилося, і відтоді він був змушений жити з інсуліном та ретельно стежити за своїм харчуванням - дуже важливо контролювати тип споживаної їжі та її кількість — та відпочинком.

"Проблема діабетиків полягає в тому, що у нас не виробляється інсулін, і нам доводиться робити відповідні уколи. Я роблю це в обідню перерву. Коли ти займаєшся спортом, ти повинен стежити за тим, щоб рівень цукру в крові не падав занадто низько, тому лікарі перевіряють мене", – розповідав Начо в інтерв'ю Marca. "Я займаюся цим вже кілька років, тому я звик до цього. За допомогою спорту з цією хворобою набагато легше впоратися. Не так страшно бути діабетиком, якщо за тобою добре стежать".

Начо також скористався своєю популярністю та статусом гравця Реала, щоб підвищити обізнаність про діабет за будь-якої можливості — через розмови, інтерв'ю чи пости в соціальних мережах, нормалізувати його перебіг і мотивувати тих, кому діагноз поставили в ранньому віці, а також популяризувати переваги спорту серед тих, хто страждає на нього.

Футболіст також завдячує підтримці своїх батьків за те, що він, діабетик, досягнув того, чого досяг. Його мати, Майте Іглесіас, коли вони були маленькими, щодня брала його з братом на тренування в Cuidad Deportiva de Valdebebas — базу Реала, яка нині називається на честь Флорентіно Переса — а батько, Чема Фернандес, згодом став його агентом і досі керує неспортивними справами сина.

Якщо і є щось, що характеризує Начо — окрім його абсолютно стриманого характеру, що є рідкістю в наш час у світі футболу — то це його любов і відданість своїй сім'ї та тим, хто виріс разом з ним. Багато про це говорить той факт, що він зі своєю дружиною Марією Кортес, випускницею факультету маркетингу та комунікацій, з тих пір, як їм обом виповнилося по 14 років.

Вони одружилися в 2014 році, й відтоді у них народилося четверо дітей: Алехандра (2015), Начо (2018), Гільєрмо (2019) і маленька Лола, яка з'явилася на світ у лютому 2022-го.

Начо також надзвичайно відданий своєму походженню і місту Алькала-де-Енарес, де він народився 34 роки тому, і яке ніколи не покидав: він досі живе там зі своєю сім'єю, незважаючи на те, що легко може дозволити собі жити поряд з партнерами по команді у віллі в одному з елітних районів поблизу Мадрида.

"Правда в тому, що я живу тут, тому що це мій дім, де я виріс... Я не думаю, що гра за Реал Мадрид змусить мене змінити це. Ми щасливі тут, і це найважливіше, і поки я можу, я залишатимусь в Алькалі", – сказав він своєму місцевому міському журналу.

За словами Начо, велику роль в цьому відіграє й те, що там він може покататися на велосипеді, погуляти в парку з дітьми або піти на вечерю, і при цьому його практично ніхто не переслідує, тому що всі знають його з дитинства. Він також робить свій внесок у суспільство через дитячу академію NAf, яку він заснував разом зі своїм братом Алексом і яка пов'язана зі школою Сан-Габріель, де вони обидва починали.

Серед його друзів, окрім давніх знайомих з Алькали, є естремадурський тореадор Алехандро Талаванте — також близький друг його колишнього партнера по команді та екс-капітана Реалу Серхіо Рамоса, якого він часто супроводжує на арені для кориди та в сільській місцевості, і з яким він навіть має спільну тваринницьку ферму.

Начо також особливо близько дружить з кількома футболістами, які є або були його товаришами по команді протягом багатьох років, такими як Дані Карвахаль, Марко Асенсіо і Лукас Васкес, з яким він часто ділить відпустку, як, наприклад, коли вони минулого року їздили сім'ями в Діснейленд у Парижі.

Його стиль також більш класичний, ніж у більшості футболістів, що можна побачити в його зачісці, аксесуарах і манері одягатися. Хоча він надає перевагу спортивному одягу, враховуючи його професію, він також показує, що знає, як носити костюми відомих брендів, таких як Louis Vuitton або Boss.

І хоча зазвичай він не хвалиться предметами розкоші, Начо зізнається, що має слабкість — годинники.

"Першою покупкою, яку я пам'ятаю, був годинник, який я хотів, незважаючи ні на що. Вибір годинника — моя улюблена частина вбрання", – сказав Начо в інтерв'ю El Club del Deportista.

Він віддає перевагу годинникам Montblanc, з якими співпрацює вже кілька років, наприклад, привабливій колекції хронографів TimeWalker, вінтажній моделі 1858 або Summit, елегантним смарт-годинникам Montblanc, за допомогою яких він вимірює свою фізичну активність, коли бігає або їздить на велосипеді.

Ми багато чого знаємо про Начо-футболіста, а тепер дізналися і про Начо-людину.

Данило Моісеєнков, для Чемпіона