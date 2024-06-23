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Начо близький до переходу в клуб Саудівської Аравії

Станіслав Лисак — 23 червня, 10:46
Начо близький до переходу в клуб Саудівської Аравії

Захисник Реала Начо Фернандес може продовжити кар'єру в клубі Саудівської Аравії Аль-Кадісія.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Іспанський центрбек підпише контракт із клубом після проходження медичного обстеження. Угода буде розрахована до 2026 року.

Начо є вихованцем Реала. Він дебютував за першу команду у 2011 році. Загалом за "вершкових" футболіст зіграв 359 матчів у всіх турнірах. В його активі 16 голів та 9 результативних передач.

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