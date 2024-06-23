Начо близький до переходу в клуб Саудівської Аравії

Захисник Реала Начо Фернандес може продовжити кар'єру в клубі Саудівської Аравії Аль-Кадісія.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Іспанський центрбек підпише контракт із клубом після проходження медичного обстеження. Угода буде розрахована до 2026 року.

🚨🇸🇦 Nacho will sign for Saudi side Al Qadsiah after medical done, as reported yesterday.



Contract until June 2026, Real Madrid also informed.



Nacho will say goodbye to Real Madrid after 23 years.



Here we go, confirmed ✨ pic.twitter.com/83ptSGlTm7 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 23, 2024

Начо є вихованцем Реала. Він дебютував за першу команду у 2011 році. Загалом за "вершкових" футболіст зіграв 359 матчів у всіх турнірах. В його активі 16 голів та 9 результативних передач.