Начо близький до переходу в клуб Саудівської Аравії
Захисник Реала Начо Фернандес може продовжити кар'єру в клубі Саудівської Аравії Аль-Кадісія.
Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
Іспанський центрбек підпише контракт із клубом після проходження медичного обстеження. Угода буде розрахована до 2026 року.
Начо є вихованцем Реала. Він дебютував за першу команду у 2011 році. Загалом за "вершкових" футболіст зіграв 359 матчів у всіх турнірах. В його активі 16 голів та 9 результативних передач.