Лунін – чудовий голкіпер: Арбелоа розхвалив українця перед мадридським дербі

Головний тренер мадридського Реала Альваро Арбелоа схвально висловився про Андрія Луніна напередодні матчу 29 туру Ла Ліги проти Атлетико.

Слова іспанського фахівця цитує AS.

Арбелоа відзначив високий рівень українського голкіпера, який з успіхом замінив Тібо Куртуа в поєдинку з Манчестер Сіті, що відбувся напередодні в Лізі чемпіонів.

"Те, що я можу сказати, коли настала перерва (у матчі з Ман Сіті – ред.), Тібо хотів продовжувати грати, але саме я вирішив його замінити. В тому числі через максимальну довіру до Луніна. Він уже багато разів доводив у цьому клубі, яким чудовим воротарем він є. Він – чудовий голкіпер, і він ще це доведе. Тут травмувався найкращий воротар в історії, а у нас є інший", – заявив тренер.

Нагадаємо, що Лунін замінив травмованого Куртуа в матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів з Манчестер Сіті (2:1). За відведений ігровий час українець виконав три сейви, зберігши ворота "сухими".

Мадридське дербі Реал – Атлетико відбудеться у неділю, 22 березня. Гра розпочнеться о 22:00 за київським часом.