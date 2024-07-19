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Реал не отримував від Челсі пропозицій щодо Луніна

Андрій Яросименко — 19 липня, 15:19
Реал не отримував від Челсі пропозицій щодо Луніна

Мадридський Реал не отримував пропозицій від Челсі щодо українського голкіпера Андрія Луніна.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, єдина тема, яка обговорюється в клубі, це воротар "аристократів" Кепа Аррісабалага, який раніше отримав багатомільйонну пропозицію від саудівського Аль-Іттіхада, але все ще чекає на рішення Реала щодо Луніна.

Минулого сезону Кепа виступав за "вершкових" на правах оренди. Спочатку він був основним воротарем, але потім українець виграв у нього конкуренцію.

Напередодні Андрій розпочав тренування з "королівським клубом" для підготовки до сезону-2024/25 та заявив, що хоче залишитися у команді.

Нагадаємо, раніше з'явилась інформація, що Реал розглядає варіант з обміном Луніна на Аррісабалагу.

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