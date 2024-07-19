Реал не отримував від Челсі пропозицій щодо Луніна

Мадридський Реал не отримував пропозицій від Челсі щодо українського голкіпера Андрія Луніна.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, єдина тема, яка обговорюється в клубі, це воротар "аристократів" Кепа Аррісабалага, який раніше отримав багатомільйонну пропозицію від саудівського Аль-Іттіхада, але все ще чекає на рішення Реала щодо Луніна.

Минулого сезону Кепа виступав за "вершкових" на правах оренди. Спочатку він був основним воротарем, але потім українець виграв у нього конкуренцію.

Напередодні Андрій розпочав тренування з "королівським клубом" для підготовки до сезону-2024/25 та заявив, що хоче залишитися у команді.

🚨🔵 Real Madrid have not received any approach from Chelsea for Andrij Lunin so far.



The only topic discussed is about Kepa who’s giving total priority to Real Madrid… in case Lunin leaves.



Kepa received formal proposal from Al Ittihad but still waiting for Real Madrid. pic.twitter.com/yhxanahtUs — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 19, 2024

Нагадаємо, раніше з'явилась інформація, що Реал розглядає варіант з обміном Луніна на Аррісабалагу.