Реал та Челсі можуть зробити обмін Луніна та Кепи
Мадридський Реал розглядає варіант з обміном українського воротаря Андрія Луніна на іспанця Кепу Аррісабалагу з Челсі.
Про це повідомляє видання Okdiario.
За інформацією джерела, "вершкові" хочуть отримати гроші за українця, який не планує продовжувати контракт, котрий спливає влітку 2025 року. Челсі знаходиться у пошуку голкіпера та націлився на трансфер Луніна. Зазначається, що в Реалі цінують Кепу, який грав за них на правах оренди в цьому сезоні, тому варіант з обміном кіперів цікавить обидві сторони.
Раніше Андрій розпочав тренування з "вершковими" для підготовки до сезону-2024/25 та заявив, що хоче залишитися в Реалі.
Напередодні повідомлялося, що Лунін відмовився переходити в клуб Саудівської Аравії.