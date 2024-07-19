Реал та Челсі можуть зробити обмін Луніна та Кепи

Мадридський Реал розглядає варіант з обміном українського воротаря Андрія Луніна на іспанця Кепу Аррісабалагу з Челсі.

Про це повідомляє видання Okdiario.

За інформацією джерела, "вершкові" хочуть отримати гроші за українця, який не планує продовжувати контракт, котрий спливає влітку 2025 року. Челсі знаходиться у пошуку голкіпера та націлився на трансфер Луніна. Зазначається, що в Реалі цінують Кепу, який грав за них на правах оренди в цьому сезоні, тому варіант з обміном кіперів цікавить обидві сторони.

Раніше Андрій розпочав тренування з "вершковими" для підготовки до сезону-2024/25 та заявив, що хоче залишитися в Реалі.

Напередодні повідомлялося, що Лунін відмовився переходити в клуб Саудівської Аравії.