Реал не може продати півзахисника: названо причину
Мадридський Реал ще не визначився з майбутнім півзахисника Дані Себальйоса.
Про це пише журналіст Маттео Моретто.
Повідомляється, що раніше "Галактікос" були готові продати гравця, втім зараз Себальйос має великі шанси залишитися у Реалі. Причина – висока зарплата півзахисника, яку наразі не готовий платити жоден клуб.
Поки остаточно невідомо, чи залишиться Себальйос у складі команди Хабі Алонсо.
У сезоні 2024/25 Себальйос провів 45 матчів і записав на свій рахунок два асисти. Трансфермаркет оцінює його вартість у 10 мільйонів євро.
Раніше повідомлялося, що Реал хоче позбутись 30-мільйонного гравця, який не зіграв жодного матчу за клуб.