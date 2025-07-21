Реал не може продати півзахисника: названо причину

Мадридський Реал ще не визначився з майбутнім півзахисника Дані Себальйоса.

Про це пише журналіст Маттео Моретто.

Повідомляється, що раніше "Галактікос" були готові продати гравця, втім зараз Себальйос має великі шанси залишитися у Реалі. Причина – висока зарплата півзахисника, яку наразі не готовий платити жоден клуб.

Поки остаточно невідомо, чи залишиться Себальйос у складі команди Хабі Алонсо.

У сезоні 2024/25 Себальйос провів 45 матчів і записав на свій рахунок два асисти. Трансфермаркет оцінює його вартість у 10 мільйонів євро.

Раніше повідомлялося, що Реал хоче позбутись 30-мільйонного гравця, який не зіграв жодного матчу за клуб.