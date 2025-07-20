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Реал хоче позбутись 30-мільйонного гравця, який не зіграв жодного матчу за клуб

Володимир Максименко — 20 липня 2025, 12:15
Реал хоче позбутись 30-мільйонного гравця, який не зіграв жодного матчу за клуб
Рейньєр Жезус
instagram.com/reinier.jesus

Мадридський Реал може розірвати контракт з атакувальним півзахисником Рейньєром Жезусом.

Про це повідомляє AS.

У 2020 році "вершкові" заплатили за гравця 30 мільйонів євро, але з того часу він так жодного разу і не зіграв за клуб. Тепер мадридці розглядають можливість дострокового припинення співпраці з футболістом.

За ці роки 23-річний Рейньєр грав за Боруссію Дортмунд, Жирону, Фрозіноне та Гранаду, а його чинна угода з Реалом розрахована до літа 2026 року.

Минулого сезону Жезус з'явився на полі у 24 матчах Сегунди, в яких забив один гол та віддав чотири результативні передачі, а портал Transfermarkt оцінює бразильця у 1.5 млн євро.

Раніше Реал визначився із новим капітаном команди після відходу Луки Модрича.

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