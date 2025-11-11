Реал цікавиться зіркою Ліверпуля

Мадридський Реал проявляє зацікавлення до півзахисника Ліверпуля Домініка Собослаї.

Про це повідомляє іспанське видання Diario AS.

За інформацією джерела, скаути вершкових уважно стежать за грою угорця, який проводить сильний сезон у складі мерсисайдців. Водночас керівництво Ліверпуля занепокоєне майбутнім футболіста та планує запропонувати йому новий контракт до літа 2030 року.

Наразі чинна угода Собослаї з англійським клубом розрахована до 2028 року.У поточному сезоні 25-річний хавбек провів 16 матчів у всіх турнірах, у яких відзначився двома голами та п'ятьма асистами.

