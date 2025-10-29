Французький клуб може орендувати Ендріка

Талановитий бразильський форвард мадридського Реала Ендрік може перейти у французький Ліон на правах оренди під час січневого трансферного вікна.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

За його інформацією, переговори вже почалися. Ліон уже вийшов із офіційною пропозицією на іспанський клуб.

Сам Ендрік наразі не отримує ігрової практики в Реалі, тому всерйоз розглядає можливість відходу на правах оренди задля отримання більшої кількості ігрового часу.

Контракт 19-річного бразильця із мадридським клубом діє до літа 2030 року, трансферна вартість оцінюється в 35 мільйонів євро. У поточному сезоні Ендрік не взяв участі у жодному офіційному матчі за Реал. На рахунку нападника 3 голи в 14 матчах за збірну Бразилії.