Молодий талант Реала може залишити клуб

Володимир Варуха — 21 жовтня 2025, 08:27
Ендрік
Real Madrid

Молодий нападник Реала Ендрік розглядає можливість зміни клубу найближчим часом.

Про це повідомляє El Chiringuito.

19-річний бразилець прагне отримати більше ігрового часу та наразі оцінює варіант переходу в оренду.

У нинішньому сезоні футболіст ще не з’являвся на полі. Згідно з даними порталу Transfermarkt, його ринкова вартість становить близько 35 мільйонів євро.

Ендрік перейшов до мадридського клубу з бразильського Палмейраса, де він розпочинав свою професійну кар’єру і швидко став однією з головних молодих зірок країни.

Нагадаємо, у зимове трансферне вікно 2022 року керівництво мадридців оголосило про підписання угоди з гравцем до 2027 року з опцією продовження ще на три роки.

Раніше повідомлялося, що Тібо Куртуа отримав пошкодження та може пропустити матч проти Ювентуса.

