Реал може позбутися Алаби наприкінці сезону

Відомий австрійський захисник Давід Алаба може покинути Реал наприкінці поточного сезону.

Про це повідомляє Sport.es.

У мадридського клубі незадоволені частими травмами захисника збірної Австрії та його слабким рівнем гри. Останньою краплею для керівництва Реала став провальний виступ Алаби у матчі-відповіді півфіналу Кубку Іспанії проти Реал Сосьєдада (нічия 4:4).

На заміну Алабі Реал планує підписати партнера Іллі Забарного по захисту Борнмута Діна Хейсена.

Контракт Алаби з Реалом діє до літа 2026 року, трансферна вартість 32-річного австрійця наразі оцінюється в 10 мільйонів євро. У Реал він перейшов улітку 2021 року із Баварії на правах вільного агента. У поточному сезоні захисник взяв участь всього в 10 матчах у всіх турнірах.