Володар "Золотого м’яча" Родрі розлютив сусідів запуском дронів

Півзахисник Манчестер Сіті Родрі опинився у центрі скандалу через запуск дронів з житлового будинку.

Про це повідомляє видання The Sun.

29-річний футболіст мешкає у пентхаусі в одному з висотних будинків у Салфорді, який знаходиться поблизу Манчестера. Сусіди володаря "Золотого м'яча" поскаржилися на нього до поліції через запуск дронів. За їхніми словами, хобі футболіста порушує приватність.

Мешканці стверджують, що дрон неодноразово зависав перед їхніми квартирами. Вони побоюються, що камера могла фіксувати те, що відбувається у квартирі.

Один з мешканців розповів журналістам, що бачив дрон буквально за метр від себе, коли дивився телевізор.

"Моя дружина дуже налякана. Коли живеш так високо, очікуєш хоча б певної приватності. Але тепер нас фактично переслідує дрон Родрі", — поскаржився він.

Деякі мешканці вже подали офіційні скарги до поліції про можливе порушення правил польотів безпілотників та законів про приватність.

Родрі керує дроном The Sun

У поліції Великого Манчестера стверджують, що отримали звернення від сусідів Родрі та проводять перевірку. Наразі вони планують провести бесіду з футболістом, щоб переконатися щодо дотримання норм чинного законодавства.

Нагадаємо, що Родрі виступає за Манчестер Сіті з 2019 року. "Містяни" заплатили Атлетико за трансфер півзахисника 70 мільйонів євро. У 2024 році іспанець став володарем престижної нагороди "Золотий м'яч".

Раніше повідомлялося, що ситуація з майбутнім Родрі у Манчестер Сіті залишається невизначеною. Зірковим півзахисником цікавиться мадридський Реал.