Реал відмовив англійському клубу в продажі Луніна

Мадридський Реал відхилив пропозицію Ньюкасла стосовно трансферу українського воротаря Андрія Луніна.

Про це повідомляє Defensa Central.

Зазначається, що сороки пропонували керівництву "вершкових" 30 мільйонів євро за українця.

Контракт Луніна з Реалом розрахований до 2025 року. Нещодавно повідомлялося, що Андрій влітку може залишити королівський клуб.

У сезоні-2023/24 українець зіграв 31 матч за "вершкових", пропустив 32 м'ячі та 12 разів залишив ворота "сухими".

Нагадаємо, у фіналі Ліги чемпіонів Реал впевнено переміг Боруссію Дортмунд. Найкращим гравцем матчу став Дані Карвахаль.

Лунін весь матч провів на лаві запасних. Проте він увійшов до символічної збірної ЛЧ за версією SofaScore.