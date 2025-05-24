Лунін вийде у старті Реала на матч проти Сосьєдада

Український голкіпер Андрій Лунін вийде у старті Реала на матч проти Реала Сосьєдад, який відбудеться в межах заключного, 38 туру іспанської Ла Ліги сезону 2024/25.

Про це повідомила пресслужба мадридського клубу.

Поєдинок розпочнеться о 17:15 за київським часом. Зустріч можна буде подивитися на OTT-платформі MEGOGO, на телеканалі Megogo Футбол-1.

Раніше повідомлялося, що Лунін влітку може покинути "вершкових".

У поточному сезоні він провів 12 матчів за Реал у всіх турнірах, у яких пропустив 19 голів і 4 рази відстояв на нуль. Його контракт діє до літа 2030 року, трансферна вартість оцінюється у 20 мільйонів євро.

Раніше повідомлялося, що інтерес до Луніна проявляє клуб АПЛ та турецький Галатасарай.