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Лунін вийде у старті Реала на матч проти Сосьєдада

Олексій Мурзак — 24 травня 2025, 15:49
Лунін вийде у старті Реала на матч проти Сосьєдада
Андрій Лунін
Getty Images

Український голкіпер Андрій Лунін вийде у старті Реала на матч проти Реала Сосьєдад, який відбудеться в межах заключного, 38 туру іспанської Ла Ліги сезону 2024/25.

Про це повідомила пресслужба мадридського клубу.

Поєдинок розпочнеться о 17:15 за київським часом. Зустріч можна буде подивитися на OTT-платформі MEGOGO, на телеканалі Megogo Футбол-1.

Раніше повідомлялося, що Лунін влітку може покинути "вершкових".

У поточному сезоні він провів 12 матчів за Реал у всіх турнірах, у яких пропустив 19 голів і 4 рази відстояв на нуль. Його контракт діє до літа 2030 року, трансферна вартість оцінюється у 20 мільйонів євро.

Раніше повідомлялося, що інтерес до Луніна проявляє клуб АПЛ та турецький Галатасарай.

Андрій Лунін Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга Реал Мадрид Реал Сосьєдад

Андрій Лунін

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