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Лунін з Реалом зіграє проти Сосьєдаду у півфіналі Кубку Іспанії

Володимир Максименко — 1 квітня 2025, 08:42
Лунін з Реалом зіграє проти Сосьєдаду у півфіналі Кубку Іспанії
Андрій Лунін
Реал

У вівторок, 1 квітня, відбудеться матч-відповідь Кубку Іспанії між мадридським Реалом та Реал Сосьєдадом.

Перший поєдинок команд завершився з рахунком 1:0 на користь "вершкових", а єдиний гол у зустрічі забив Ендрік.

Українські вболівальники очікують на появу Андрія Луніна у стартовому складі Реалу – Тібо Куртуа залишився поза заявкою на матч.

У поточному сезоні в активі українця 10 матчів за Реал у всіх турнірах, в яких він записав на свій рахунок один асист та чотири поєдинки відстояв на "нуль".

Стартовий свисток півфінального поєдинку заплановано на 22:00 за київським часом. Переглянути гру в Україні можна на медіасервісі MEGOGO за передплатою Спорт, Максимальна, Максимальна + благодійність, MEGOPACK XL.

Раніше тренер Леганеса похвалив Луніна та порівняв його із бельгійським колегою.

Андрій Лунін Кубок Іспанії Реал Мадрид Реал Сосьєдад

Андрій Лунін

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