Він нічим не гірший за Куртуа, – тренер Леганеса похвалив Луніна

Головний тренер Леганеса Борха Хіменес похвалив Андрія Луніна та порівняв українського голкіпера із Тібо Куртуа.

Слова фахівця наводить Deporteson.

"Куртуа – один з найкращих воротарів у світі, але й Лунін добре себе проявив, коли заміняв Тібо. Він нічим не гірший. Я вважаю, що це два рівноцінних голкіпери світового рівня, тому травму Куртуа – невелика для них втрата", – сказав Хіменес.

Цікаво, що Леганес став першим клубом Андрія Луніна з серії оренд, в які його відправляв Реал на початку кар'єри в Іспанії. За "Пепінерос" українець зіграв у сезоні-2018/19 7 матчів, в яких пропустив сім м'ячів, тричі зберігши свої ворота у недоторканності.

Зазначимо, що бельгійський воротар не потрапив до заявки "вершкових" на поєдинок з Леганесом в межах 29 туру Ла Ліги через мікротравму.

Зустріч відбудеться сьогодні, 29 березня, о 22:00 за київським часом.

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