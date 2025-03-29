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Він нічим не гірший за Куртуа, – тренер Леганеса похвалив Луніна

Володимир Максименко — 29 березня 2025, 13:40
Він нічим не гірший за Куртуа, – тренер Леганеса похвалив Луніна
Андрій Лунін
Getty Images

Головний тренер Леганеса Борха Хіменес похвалив Андрія Луніна та порівняв українського голкіпера із Тібо Куртуа.

Слова фахівця наводить Deporteson.

"Куртуа – один з найкращих воротарів у світі, але й Лунін добре себе проявив, коли заміняв Тібо. Він нічим не гірший. Я вважаю, що це два рівноцінних голкіпери світового рівня, тому травму Куртуа – невелика для них втрата", – сказав Хіменес.

Цікаво, що Леганес став першим клубом Андрія Луніна з серії оренд, в які його відправляв Реал на початку кар'єри в Іспанії. За "Пепінерос" українець зіграв у сезоні-2018/19 7 матчів, в яких пропустив сім м'ячів, тричі зберігши свої ворота у недоторканності.

Зазначимо, що бельгійський воротар не потрапив до заявки "вершкових" на поєдинок з Леганесом в межах 29 туру Ла Ліги через мікротравму.

Зустріч відбудеться сьогодні, 29 березня, о 22:00 за київським часом.

Раніше Анчелотті розповів, чи має шанс Ферлан Менді зіграти в матчі з Арсеналом в Лізі чемпіонів.

Андрій Лунін Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга Леганес Реал Мадрид Тібо Куртуа

Андрій Лунін

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