Куртуа пропустить другий поспіль матч Реала

Основний воротар мадридського Реала Тібо Куртуа знову не потрапив до заявки команди, тепер на матч 1/2 фіналу Кубку Іспанії проти Реал Сосьєдада.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Бельгієць напередодні пропустив поєдинок проти Леганеса, у стартовому складі тоді вийшов українець Андрій Лунін.

Раніше повідомлялось, що тренерський штаб "королівського клубу" не хоче ризикувати Куртуа, який перебуває лише у процесі відновлення від перенавантаження м'язів.

Матч із Сосьєдадом відбудеться у вівторок, 01 квітня. Початок – о 22:00 за київським часом.

З великою імовірністю і цього разу місце у воротах займе Лунін. У поточному сезоні в активі українця 10 матчів за Реал у всіх турнірах, в яких він записав на свій рахунок один асист та чотири поєдинки відстояв на "нуль".