Комо працює над збереженням лідера команди ще на сезон

Олег Дідух — 18 березня 2026, 13:01
Керівництво Комо прагне зберегти лідера команди Ніко Паса ще на один сезон.

Про це повідомляє Ніколо Скіра.

Пас наразі належить Комо, проте у Реала є опція зворотного викупу 21-річного аргентинського хавбека всього за 10 мільйонів євро. І мадридський клуб має намір наступного літа її активувати.

Проте Комо наразі намагається переконати Паса залишитися в клубі ще на один сезон. Наразі команда Сеска Фабрегаса йде четвертою в турнірній таблиці Серії А, і можливий вихід у Лігу чемпіонів на наступний сезон може вплинути на рішення аргентинця залишитися в складі "Ларіані".

Переконати Реал відмовитися від зворотного викупу Паса влітку 2026 року також можливо, оскільки опція викупу для мадридців передбачена і на літо 2027 року.

У поточному сезоні на рахунку Паса 10 голів і 6 асистів у 32 матчах за Комо в усіх турнірах. Трансферна вартість аргентинця оцінюється в 65 мільйонів євро.

