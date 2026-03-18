Комо працює над збереженням лідера команди ще на сезон

Керівництво Комо прагне зберегти лідера команди Ніко Паса ще на один сезон.

Про це повідомляє Ніколо Скіра.

Пас наразі належить Комо, проте у Реала є опція зворотного викупу 21-річного аргентинського хавбека всього за 10 мільйонів євро. І мадридський клуб має намір наступного літа її активувати.

Проте Комо наразі намагається переконати Паса залишитися в клубі ще на один сезон. Наразі команда Сеска Фабрегаса йде четвертою в турнірній таблиці Серії А, і можливий вихід у Лігу чемпіонів на наступний сезон може вплинути на рішення аргентинця залишитися в складі "Ларіані".

Переконати Реал відмовитися від зворотного викупу Паса влітку 2026 року також можливо, оскільки опція викупу для мадридців передбачена і на літо 2027 року.

У поточному сезоні на рахунку Паса 10 голів і 6 асистів у 32 матчах за Комо в усіх турнірах. Трансферна вартість аргентинця оцінюється в 65 мільйонів євро.