Повернення Мбаппе, мінімальні звитяги Реала та Боруссії: відеоогляд матчів клубного ЧС

За підсумками двох поєдинків 1/8 фіналу клубного чемпіонату світу визначилися останні чвертьфіналісти. Ними стали мадридський Реал та дортмундська Боруссія.

Підопічні Хабі Алонсо завдяки голу Гонсало Гарсії перемогли туринський Ювентус. Відзначимо, що в складі Реала після захворювання вперше зіграв Мбаппе: француз вийшов на поле на 68 хвилині, замінивши автора переможного м’яча.

Боруссія ж зуміла перемогти Монтеррей завдяки дублю Серу Гірассі у першому таймі. Бертераме скоротив відставання, але на більше мексиканців не вистачило.

Огляд матчів Реал – Ювентус, Боруссія Дортмунд – Монтеррей

Клубний чемпіонат світу-2025

1/8 фіналу, 1-2 липня

Реал (Іспанія) – Ювентус (Італія) 1:0

Гол: 54 Гарсія

Боррусія Дортмунд (Німеччина) – Монтеррей (Мексика)

Голи: 1:0 – 14 Гірассі, 2:0 – 24 Гірассі, 2:1 – 48 Бертераме

Нагадаємо, що визначилися пари-чвертьфіналісти клубного ЧС. Зокрема, Реал та Боруссія зіграють між собою.