Магія Бернабеу: Реал за 4 хвилини перевернув хід матчу з Баварією і вийшов у фінал Ліги чемпіонів

Мюнхенська Баварія здобула перемогу над мадридським Реалом та вийшла у фінал Ліги чемпіонів сезону-2023/24.

Поєдинок завершився з рахунком 2:1. В першому таймі команди обмінялись небезпечними моментами. Спочатку вінгер Баварії Гнабрі увірвався ліворуч у штрафний майданчик, але не зміг віддати точну передачу на Кейна на дальню стійку. Через декілька хвилин відповів Реал. Вінісіус Жуніор отримав м'яч у центрі штрафної, пробив та влучив у стійку. М'яч відскочив до Родріго, який пробив у дотик, але Мануель Ноєр встиг зреагувати та забрав м'яч. У другій частині тайму "вершкові" продовжили тиснути, але рахунок так і залишився сухим.

У другому таймі малюнок гри не змінився. Реал створював чимало небезпечних моментів, проте першою забила Баварія. Альфонсо Дейвіс пройшов по лівому флангу, прибрав під праву ногу та точно пробив у дальній кут воріт.

Реал одразу побіг відіграватися. Несамовитий тиск "вершкових" вдалось конвертувати у гол лише на 88 хвилині. Вінісіус пробив з-за меж штрафного майданчика - воротар не зміг зафіксувати м'яч у руках, а Хоселу добив у сітку.

Здавалось, що все йшло до екстратаймів, але на 90+2 хвилині Хоселу зробив неймовірне та перевернув поєдинок, оформивши дубль за декілька хвилин.

Ліга чемпіонів

1/2 фіналу, матч-відповідь

7 травня

Реал — Баварія 2:1 (за сумою двох матчів — 4:3)

Гол: 0:1 — Дейвіс 68, 1:1 — 88 Хоселу, 2:1 — 90+1 Хоселу

Реал: Лунін, Карвахаль, Начо, Рюдігер, Менді, Кроос (Модрич 70), Тчуамені, Беллінгем, Вальверде, Родріго, Вінісіус Жуніор

Баварія: Ноєр, де Лігт, Даєр, Кімміх, Гнабрі( Дейвіс 27), Сане, Лаймер, Павлович, Мазрауї, Мусіала, Кейн.

Відтак Реал став другим фіналістом ЛЧ. Суперником мадридців у вирішальній грі стане Боруссія Дортмунд, яка переграла ПСЖ та вперше за 11 років вийшла до фіналу ЛЧ.

Фінал Ліги чемпіонів цього сезону проведуть 1 червня 2024 року на стадіоні "Вемблі" у Лондоні.



