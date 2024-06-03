Челсі оголосив про призначення Марески

Італійський тренер Енцо Мареска очолив лондонський Челсі.

Про це повідомив англійський клуб на офіційному сайті.

До тренерського штабу італійця увійдуть колишній воротар Віллі Кабальєро, Денні Вокер, Мікеле Де Бернардін, Маркос Альварес, Хаві Моліна та Роберто Вітіелло. Бен Робертс приєднається до команди як тренер воротарів і буде призначений на посаду керівника глобальної роботи з голкіперами. Бернардо Куева очолить відділ стандартів.

Раніше повідомлялося, що сума викупу Марески у Лестера може скласти 10 мільйонів євро.

Цього сезону Енцо допоміг "лисам" повернутися в АПЛ, а раніше працював у штабі Пепа Гвардіоли в Манчестер Сіті. Окрім Лестера, він також очолював Парму, але протримався на своїй посаді лише пів року.