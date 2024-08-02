Манчестер Сіті зацікавлений у трансфері Луніна

Український воротар Реала Андрій Лунін може продовжити кар'єру в Манчестер Сіті.

Про це повідомляє видання OneFootball.

Англійський клуб вивчає можливість підсилити голкіперську позицію в літнє міжсезоння, зважаючи на можливий перехід Едерсона в клуб Саудівської Аравії.

Головний тренер "містян" Жузеп Гвардіола вважає, що новий воротар має підсилити спортивний проєкт Ман Сіті.

Керівництво клубу вважає, що окрім Штефана Ортеги клубу необхідний голкіпер з більшим досвідом, щоб конкурувати за позицію.

За кіпера збірної України Манчестер Сіті готовий заплатити 35 млн євро. Раніше Лунін відмовився переходити в чемпіонат Саудівської Аравії.

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Також були чутки, що Андрія підпише Челсі, але лондонці обрали іншого воротаря з Ла Ліги.