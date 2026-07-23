Іспанський півзахисник Манчестер Сіті Родрі узгодив умови особистого контракту з Реалом.

Про це повідомив інсайдер Ніколо Скіра.

За його інформацією, у разі успішних перемовин з "містянами", угода гравця з мадридським клубом буде розрахована до 2030 року.

За даними L'Équipe, Реал розраховує оформити угоду, заплативши не більше 60 мільйонів євро. Водночас, на руках у 30-річного хавбека залишається пропозиція Манчестер Сіті щодо нового контракту, і англійський клуб все ще сподівається укласти з іспанцем нову угоду.

Наразі прямих переговорів між Реалом і Манчестер Сіті ще не було.

Чинний контракт Родрі з Манчестер Сіті діє до літа 2027 року. Раніше повідомлялося про те, що найкращому гравцеві чемпіонату світу 2026 року знадобиться операція на спині.